Власниці "стійкої" шафки, фото якої облетіло весь світ, довелося пережити смерть чоловіка і двох синів

Жінка розповіла історію своєї родини і славетної шафки із півником.

Кухонна шафа, яка незворушно тримається над руїнами в Бородянці. Фото з нею одразу здобуло всесвітню славу і стало символом стійкості та нескоронесті українців. На ньому ж, згори на шафці, користувачі соцмереж розгледіли і впізнали півника - це Васильківська майоліка.

ТСН розшукала жінку, яка мешкала в тій квартирі, й зустрілася з нею.

На будинок в Бородянці російські окупанти скинули дві авіабомби. Та їх «пережила» кухонна шафа на 4 поверсі - усередині неушкодженим стоїть кухонний посуд, а зверху – півник.

Рятувальники тут вже закінчили розбирати тут завали і під ними людей не знайшли. Власниця квартири з початком війни з Бородянки виїхала на Захід країни. Там і зустрічається із журналістами.

Надія Дмитрівна тримається так само стійко як і її кухонна шафа. «У 2018 році балкон великий зробили і вікна поставили. Старалась як могла», - каже вона.

25 лютого пані Надія ще зварила суп, а потім пішла з дому і більше не повернулася. Коли рашисти бомбили її будинок, вона ховалася в підвалі сусідньої багатоповерхівки. Наступного дня жінка виїхала з містечка. «Я з підвалу вийшла в одних чобітках, носках, двоє штанів на мені, куртка і ще поверх пальто чуже, і все, без нічого. Фотографій ні одної не залишилось з дітей. Все воно завалило донизу», - розповідає жінка.

У цей будинок родина поселилася щойно його звели - у 85-му році. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції забрала життя її чоловіка. Потім помер старший син і вона залишилася жити вдвох із молодшим. Саме він і встановлював кухонну шафу, але 2 роки тому не стало і його.

«У нас там несуща стіна товста, там по сходовій клітині, і воно витримало. Там крючки такі хороші. Я вже не пам’ятаю скільки, ну більше 12-13 років тому», - розповідає жінка про свою шафку.

Кухонну шафу, яка встояла, першою помітила фотографиня «Суспільного» Єлизавета Серватинська. «Я побачила цю шафку і я так на неї спочатку глянула. Думаю, ого, як вона там вистояла. Я сфотографувала її кілька разів, у нас були далі наступні зйомки і я о 7 ранку кудись їхала, і думаю запощу в «Твітер» фотку, вона така цікава», - розповідає Ліза.

Її світлина одразу ж розлетілася соцмережами і стала символом стійкості українців. В Мережі одразу з’явилися підбадьорливі меми з шафкою, яка витримала бомбування. А згодом помітили, що уцілілий півник із Васильківської майоліки, яка славиться на весь світ.

Знак нескореності: ТСН поспілкувалась із власницею квартири, в якій збереглась одна кухонна шафа серед руїн

У колекції В'ячеслава близько тисячі різних керамічних виробів. Серед них і півник. Він купив його 5 років тому на блошиному ринку за 70 гривень. А вже сьогодні за такий правлять по тисячі. «До кінця 70-их років вони ще тиражувалися. Тому можна уявити скільки тисяч, чи десятків тисяч таких півників вийшло. Дуже часто вони просто стояли в серванті, як прикраса. А взагалі це декоративний посуд, в який можна наливати компот чи узвар», - каже колекціонер.

Надії Дмитрівні він дістався в подарунок, ще 40 років тому. «Поряд із півником стояв ще баран, теж керамічний, такий самий. То він видно впав, ну бо він, може, баран, та й упав, а півник вистояв», - сміється Надія.

Півник вистояв і ми обов'язково вистоїмо, переконує вона. «Витримати треба все на світі. Ну, шо ж я зроблю, нічого ж не повернеш. Обов'язково буде мир, перемога за нами. 70 років прожила і 70 решти проживу ще» - каже вона.

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