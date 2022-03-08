Власник брендів KFC та Pizza Hut зупиняє інвестиції та розвиток мережі в Росії

Компанія Yum! Brands перенаправляє доходи на гуманітарні цілі.
Американська компанія Yum! Brands, яка є одним із найбільших світових операторів мереж швидкого харчування (в її власності зокрема і KFC) заявила, що призупинила свої інвестиції та розвиток у Росії через варварський напад на Україну. Компанія перенаправляє прибуток на гуманітарні цілі.
Про це сказано в пресрелізі компанії.
"Ми шоковані і засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum! Brands призупинив усі інвестиції та розвиток мережі ресторанів у Росії на час, поки ми розглядаємо додаткові варіанти. Yum! Brands також перенаправить увесь прибуток від діяльності в Росії на гуманітарні потреби", – заявила компанія.
Фонд Yum! Brands пожертвує $1 млн Червоному Хресту для підтримки постраждалих від кризи, а також створює спеціальний фонд для допомоги українським співробітниками мережі.
У РФ працюють близько 1 тис. ресторанів швидкого обслуговування KFC та 50 піцерій Pizza Hut.
Раніше Reserved призупинив роботу свого інтернет-магазину в Росії.
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