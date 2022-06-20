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Власник кінного клубу два місяці збирав по околицях своїх коней, деяких довелося ховати після розстрілу окупантами

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Власник кінного клубу два місяці збирав по околицях своїх коней, деяких довелося ховати після розстрілу окупантами

Володимир Кучеренко в кінний клуб уклав і гроші, і сили, проте, після навали рашистів клуб уцілів лише частково.

Тварини порозбігалися навколишніми містами і селами, чоловік розшукував своїх коней майже два місяці, йдеться в ТСН.

Де донедавна були конюшня та сінник, тепер - на згадку про візит "руского міра" -  гори попелу і обпечене залізо. Володимир Кучеренко кілька років тому разом із дружиною тут купив хату і на обійсті звів кінний клуб. Усе будував своїми руками і дуже радів, коли у табір на відпочинок з’їжджалися діти і дорослі покататися на конях. Чоловік зітхає: йому боляче дивитися на руїни. «Нічого не залишилось, лише спогади. У мене руки опускаються, скільки вкладено було сюда праці, часу», - каже чоловік.  

Зараз тварин тут півтора десятки, огорожі для них Володимир відновив лише нещодавно. Село, де Володимир живе і веде господарство, рашисти окупували на початку березня. Чоловік на той час уже вступив до лав збройних сил, волонтерив, евакауйовував мешканців Київщини і відбивав атаки ворога, ще й отримав поранення. Повернутися ж додому, щоб вивезти сім’ю, змоги не мав, тож дружину та двох його діток врятували інші люди, а от тварини залишилися самі. 

Як Володимир довідався згодом, коней російські військові з вольєрів випустили. І ті, нажахані війною, кинулися навтьоки. «Вони намагаилсь прийти додому, але тут же ж нічого не було, все горіло, бахкало. І вони побігли по сусіднім селам», - розповідає Володимир.  

Сусідка Вікторія, яка залишилась в окупації врятували кіз Володі. «Дві козочки - одну вони з’їли, а дві залишилися, і коли я прийшла і дивлюся, що коні випущені, а дві кози залишились, я розумію, що їх та ж сама участь чекає. Я за них, та й привела додому», - розповідає жінка.  

І Вікторії, і її чоловіку жилося дуже нелегко, рашистська техніка постійно гатила і снувала поруч.  Найстрашніше, каже, коли стріляв ворожий танк, він стояв біля хати, тож в ній руйнування у кожній кімнаті. А спуститися у бетонний погріб, щоб пересидіти вогонь не могла. «У погребі кацапи жили. Вони сюди притягнули буржуйку і топили тут буржуйкою, тут жило 6 людей, а молоді, по 18 років, жили у літній кухні», - розповідає вона.

Володимир же постійно думав про коней, але приїхати в село не міг. Окупанти дізналися, що раніше служив у полку «Азов» і шукали його. Коні тим часом походжали околицями. Одних - підгодовували люди, інші - шукали собі під снігом траву. «Вони ходили дорогами, Варшавською трасою, було таке, що стоять, на них собаки гавкають, а вони навіть не реагують», - розповідає чоловік.

Загалом своїх тварин Володимир розшукував майже два місяці, після окупації повертаючи додому. Перших чотирьох знайшов наприкінці березня, кілометрів за 30 звідси. Їх зловили селяни і хотіли здати на м’ясо. А от кілька конячок та віслюк таки загинули від російської зброї. «Осколкові, один кінь - у нього прямо були на холкі кульові поранення. Просто розстрілювали», - каже Володя.

Уцілілих  коней чоловік відгодовує, бо, поки блукали Київщиною, дуже схудли. Але з їжею нині сутужно, навколишні поля і досі частково заміновані, тож сіно значно зросло у ціні. «Минулого року я брав десь 50 грн за тюк, то цей рік - 70-75 гривень», - зазначає він.

У планах Володимира кінний клуб відбудувати і знову приймати гостей, але найперше  - хоче, аби Україна здобула перемогу над Росією.

Історія чоловіка, який два місяці шукав своїх коней, поки на самого полювали росіяни

Історія чоловіка, який два місяці шукав своїх коней, поки на самого полювали росіяни

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