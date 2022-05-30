Власники ферми на Київщині понад місяць рятувались серед тварин, але не минулося без втрат

Анастасія та Владислав пробули в окупації понад місяць на своїй фермі на Київщині.
Бої точилися зовсім поруч, а вони інколи не мали ані харчів, ані води, йдеться в ТСН.
Їхній будинок вцілів, хоч все довкола все побите уламками боєприпасів. Від осколків пес врятувався дивом, але гатило так, що собаку оглушило. Від помешкання сім’ї до Гостомельського аеродрому - зовсім близько. Там висаджувався російський десант і точилися запеклі бої. Подружжя переїхало на власну ферму до сусіднього село у перший же день повномасштабної війни. «Коли я побачив, що 3 літаки прямо над моїм будинком запустили 6 ракет по аеропорту, то я прийняв рішення, що нам потрібно їхати», - каже Владислав.
Ферму Анастасія та Владислав створили за кілька місяців до рашистської навали. Завели зо півтори сотні породистих кіз, овець, стільки ж птахів і покинути їх не могли, бо ж співробітники через війну виїхали.
Залишився і 17-річний Ілля, який тут працює доярем. Хлопець пригадує, коли село опинилося в окупації, було дуже страшно. Над головами безупину кружляли літаки та гелікоптери, а ще зникло світло. Доїти тварин доводилося між обстрілами у світлі ліхтариків. Але боялися, що росіяни скинуть бомби і на ферму. Вода теж зникла, доводилося її возити від місцевих, які мали генератори. Та найважче, кажуть, було дивитися як гинуть тварини: від холоду та стресів. «Кожного ранку, о пів на п’яту ранку починалися танкові обстріли, кожного вечора гаубиці і «Гради», - пригадують люди.
Помирали і кози-породіллі, і щойно народжені малята, загалом загинуло 47 кіз. Без втрат не обійшлося і в курнику, які навіть перестали нестися від стресів, понад десяток загинули.
Самі ж Анастасія, Владислав та Ілля, коли ставало дуже гучно ховалися у підвал. Найбільше переймалися за Настю. «Русні було дуже багато, ми боялись, щоб мене не ґвалтували, не взяли в полон», - розповідає жінка.
Та попри страх - наглядали не лише за своїми тваринами, але й рятували з сусідньої ферми. Поголів’я, який з’їдали окупанти. А в ті рідкісні моменти, коли обстріли трохи стихали - фермери збиралися біля польової кухні, але накривати щедрий стіл не було з чого. Молоко пили самі та ділилися ним з селянами, і звісно ж годували новонароджених тварин.
Рашисти ж постійно навідувалися до ферми, грабували магазин, який належить подружжю, і ледь не розстріляли з автомата їхнього паса Ато, а от котові шию таки звернули. Труп тварини Анастасія та Владислав побачили, потрапивши до своєї господи, коли рашистів вигнали з села. Пухнастика росіяни убили, обкрадаючи будинок, майже усю побутову техніку забрали, а дорогі автівки розтрощили.
Частково на подвір’ї та у будинку Анастасія і Владислав вже поприбирали, вікна позатуляли фанерою, але перебиратися сюди не поспішають. «Тут ніби нас зґвалтували морально», - каже Настя.
Тож поки що житимуть на фермі, де разом із тваринами в окупації провели аж 41 день.
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