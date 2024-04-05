Власники похоронені у дворі будинку: росіяни селяться у квартири маріупольців, яких закатували окупанти

Окупанти хваляться вкраденими квартирами маріупольців, які похоронені просто у дворах захоплених будинків.

У російських соціальних мережах окупанти відкрито діляться своєю радістю щодо загарбаних квартир у захоплених українських містах, зокрема в Маріуполі.

Про це розповідає Маріупольська міська рада.

"У російських мережах окупанти обмінюються радісними повідомленнями про "загарбані" квартири в окупованих містах. Одні пишуть, що оформлюють документи на житло біля Драмтеатру у "російському місті Маріуполь", - повідомляє Міськрада.

Водночас про минулих власників автори постів часто навіть не знають.

"Я не знаю, хто були минулими власниками. Вони значаться, як "невстановлені", - пише росіянин.

Скриншот повідомлень росіян з Маріуполя

Українці ж зізнаються, що насправді власники покинутих квартир похоронені просто у дворі будинку. На це росіяни реагують коротко: "По**й".

Скриншот повідомлень росіян з Маріуполя

Інші загарбники взагалі не цураються розповідати, що просто заїхали в "пустующую квартиру".

"Оформили документи та й все", - цинічно повідомляють росіяни.

Скриншот повідомлень росіян з Маріуполя

Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на російське місто. Для цього вони будують іпотечні будинки, а квартири маріупольців, які покитнули місто рятуючись від обстрілів, просто відбирають. А ось містяни, які залишилися в Маріуполі, залишаються ні з чим.

Нагадаємо, в окупованому росіянами Маріуполі продовжують знаходити стихійні поховання людей. В мерії міста уточнили, що ще одну могилу знайшли місцеві жителі на спуску з вулиці Торгової в Центральному районі Маріуполя.

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