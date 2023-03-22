ВЛК для поранених військових: в Україні стартує цифрова реформа, яка змінить систему військово-лікарських комісій

В Україні систему військово-лікарських комісій будуть реформувати через цифровізацію сервісів.

В Україні реформують через цифровізацію сервісів систему військово-лікарських комісій.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Як зазначається, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердили те, що систему військово-лікарських комісій реформують через цифровізацію сервісів. З такою заявою виступив і віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реформу планується запроваджувати. Для цього вже закупили 1500 ноутбуків, зараз триває тестування програмного забезпечення.

“Це має знизити корупційну складову, зняти черги та пробити бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги”, — наголосила Кондратюк.

Нагадаємо, що військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку й реєстрації.

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