Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ВЛК для поранених військових: в Україні стартує цифрова реформа, яка змінить систему військово-лікарських комісій

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
556
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ВЛК для поранених військових: в Україні стартує цифрова реформа, яка змінить систему військово-лікарських комісій

Фото: Associated Press

В Україні систему військово-лікарських комісій будуть реформувати через цифровізацію сервісів.

В Україні реформують через цифровізацію сервісів систему військово-лікарських комісій.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Як зазначається, міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердили те, що систему військово-лікарських комісій реформують через цифровізацію сервісів. З такою заявою виступив і віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реформу планується запроваджувати. Для цього вже закупили 1500 ноутбуків, зараз триває тестування програмного забезпечення.

“Це має знизити корупційну складову, зняти черги та пробити бюрократичну стіну ВЛК для наших військових, які заслуговують на абсолютну повагу, гідне ставлення, швидкі та якісні державні послуги”, — наголосила Кондратюк.

Нагадаємо, що військові та поліція виписують повістки на вулиці чоловікам від 18 до 60 років. Проте часто бувають випадки, коли повістку виписують не за місцем обліку й реєстрації.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
556
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація