Нічні удари Сил оборони Фото ілюстративне

Сили оборони України в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресорки завдали серії прицільних ударів по важливих об’єктах противника.

Про це повідомив Генштаб.

Зокрема, під вогневе ураження потрапила нафтобаза «Гєркон Плюс», розташована поблизу населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області РФ. За підтвердженими даними, по об’єкту зафіксовано влучання, пролунали вибухи, спалахнула пожежа. Інформація щодо масштабів збитків наразі уточнюється.

Окрім цього, українські підрозділи уразили пункти управління безпілотними літальними апаратами противника одразу на кількох напрямках. Влучання зафіксовано в районах:

Покровська (Донецька область, Україна),

Валєтовки (Курська область, РФ),

Грайворона (Бєлгородська область, РФ).

Усі зазначені цілі підтверджено уражені, йдеться в заяві Генштабу.

Також було знищено радіолокаційну станцію 9С32 зі складу зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області.

Сили оборони України завдали удару по місцю зосередження живої сили противника в районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено, дані щодо втрат уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня Сили оборони України завдали серії точкових ударів по об’єктах воєнної та паливної інфраструктури Росії, а також по цілях на тимчасово окупованій території Донецької області.