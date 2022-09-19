Влучання біля трьох ядерних реакторів: "Енергоатом" повідомив про наслідки прильоту на Південноукраїнську АЕС

Ракета впала за три сотні метрів від ядерних реакторів і через потужний вибух відключилися три високовольтні лінії електропередач, йдеться в ТСН.

На деякий час вимкнулось світло. Ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС, вилетіли понад сто вікон. А на місці удару залишилась ось така вирва диаметром 4 метри, і два метри завглибшки.

Нині енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі, зауважень до обладнання та персоналу, який його експлуатує, немає.

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В ексклюзивному коментарі ТСН президент "Енергоатому" Петро Котін повідомив, якби рашисти атакували АЕС вдень, наслідки були б з людськими жертвами.

«270 метрів там від трьох ядерних реакторів. Такої потужності вибух він пошкодив контакти, які захищають ядерний реактор. Окрім ядерного тероризму ніяк по іншому охарактеризувати це не можна. Вони не збираються припиняти свої терористичні дії. Вони зараз фактично почнуть напади і на атомні електростанції», - заявив президент «Енергоатому» Петро Котін.

Наразі проводиться експертиза щодо того, чим саме стріляли окупанти. "Енергоатом" вже звернувся до МАГАТЕ.

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