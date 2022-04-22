Влучання могло призвести до ядерної катастрофи: Росія запустила ракети над Южноукраїнською АЕС

Україна зафіксувала черговий акт ядерного тероризму з боку Росії. Новим об’єктом, безпеці якого загрожували російські крилаті ракети, стала Южноукраїнська АЕС.

16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ЮАЕС.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".



"Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою. Це черговий акт ядерного терроризму РФ, що загрожує безпеці всього світу! Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму РФ, виводу військових формувань Росії з території ЗАЕС, та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 21 квітня у Кіровоградській області силам протиповітряної оборони вдалося збити дві російські ракети.

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