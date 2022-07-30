"Влучання суттєві": ЗСУ знищили низку ворожих логістичних пунктів у Херсонській області

Українські військові демонструють майстерність своєї роботи, влучно знищуючи цілі окупантів у Херсонській області.

Так, ЗСУ знищують ворожі склади з боєприпасами та пальним.

Про це розповіли речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 30 липня

"Наші артилерійські підрозділи відпрацювали досить виразно, влучання суттєві. Наразі знищено в Бериславському районі два логістичних пункти (російських військ – ред.) – це бойовий запас і паливно-мастильні матеріали. У Новій Каховці також суттєво зменшені запаси пального", – повідомила Гуменюк.

Вона також відзначила суттєве втручання українських захисників у транспортні логістичні маршрути загарбників.Адже ЗСУ тримають над ними вогневий контроль, аби зменшити кількість ворожих атак та загалом шкоду від них.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, окупанти біля захопленого Херсона встановили два понтонні мости та поромну переправу, намагаючись упоратися з наслідками атак з боку ЗСУ.

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