Влучання в будинок у Харкові: подробиці з фото

Внаслідок влучання безпілотника у Харкові у житловий будинок була пошкоджена покрівля та скління вікон.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники нагадали, що в ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому будинку у Харкові.

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"13 грудня близько 01:40 ворожий БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон", – йдетіься в заяві ДСНС.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці події працювали сапери та психологи.

Наслідки влучання дрона у будинок у Харкові / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки влучання дрона у будинок у Харкові / Фото: ДСНС України у Telegram

Наслідки влучання дрона у будинок у Харкові / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 13 грудня атакувала Україну дронами-камікадзе, а вранці запустила ракети. У різних куточках пролунали вибухи, працюють сили ППО.

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