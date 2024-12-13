Влучання в будинок у Харкові: подробиці з фото

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на місці нічного влучання.
Внаслідок влучання безпілотника у Харкові у житловий будинок була пошкоджена покрівля та скління вікон.
Про це повідомили в ДСНС України.
Надзвичайники нагадали, що в ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару безпілотником по житловому будинку у Харкові.
"13 грудня близько 01:40 ворожий БпЛА влучив у дах п'ятиповерхівки. Виникла пожежа. Пошкоджена покрівля житлового будинку та скління вікон", – йдетіься в заяві ДСНС.
За попередніми даними, минулося без постраждалих.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На місці події працювали сапери та психологи.
Нагадаємо, російська армія в ніч проти 13 грудня атакувала Україну дронами-камікадзе, а вранці запустила ракети. У різних куточках пролунали вибухи, працюють сили ППО.
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