Влучання в житловий будинок: Синєгубов повідомив про наслідки під час ворожої атаки

Дівчина перебуває у важкому стані в лікарні.

Влучання БпЛА типу "Шахед" в житловий будинок сталося 26 березня ввечері на півночі Харківщини, в Золочеві. Там постраждали 14-річна дівчинка та 26-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Під час ворожої атаки "Шахед" влучив у житловий будинок.

"Постраждала 14-річна дівчина. Вона шпиталізована у важкому стані. Також поранення отримав 26-річний чоловік", - написав Синєгубов.

Тим часом у Харкові ввечері 26 березня прогриміло щонайменше 15 вибухів. Там стався "приліт", попередньо, у Київському районі. Внаслідок ударів постраждала 12-річна дівчинка. Її ушпиталили.