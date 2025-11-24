Реклама

«Ми тут, щоб жити» влучає прямо в серце. Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони — сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке роzіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало», – написав блогер Сергій Наумович.

На його думку, кампанія нагадує українцям про головне – якби складно не було, треба докладати всіх зусиль, щоб бути щасливими, захищати свою країну і рідних, народжувати і виховувати дітей, ловити кожну мить життя тут і зараз, бо нагоди пожити вдруге не буде: «Фотографії і відео з сімейних архівів Андрія Білецького та інших командирів промовляють: війна невідділима від нашого життя, але вона його не скасовує».

Блогер і журналіст Денис Казанський відзначив креативний підхід корпусу до реклами військової служби: замість звичного у таких випадках бойовика він створив маніфест життя. У відео і на білбордах родини, діти, сімейні кадри, які тільки сильніше підкреслюють драматизм війни. «Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому», – написав Казанський.

Враженнями від кампанії діляться також користувачі Х, Instagram і TikTok.

Влучає прямо в серце. Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі (9 фото)

«Ми тут щоб жити» стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу. Героями першої хвилі кампанії стала молодь – хлопці і дівчата, які добровільно долучились до війська і знайшли себе в армії: набули унікальних знань, відкрили у собі таланти, про які й не здогадувались, знайшли друзів на все життя.

Друга хвиля стартувала 19 листопада. Її обличчями стали командири корпусу та їхні родини – як вони поєднують боротьбу на фронті з повноцінним життям, вихованням дітей та турботою про близьких. Фотографії зроблені без ретуші, на смартфон та обрані самими військовослужбовцями. Наприклад, Андрій Білецький з дружиною Тетяною Даниленко і трирічним сином Северином. Він воює, щоб хлопчик ріс сильним і принциповим у вільній Україні.

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя, наголошуючи, що саме заради життя і любові триває ця боротьба. Діти і родина є головною мотивацією і джерелом сили для захисників у боротьбі за майбутнє України.