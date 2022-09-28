Влучили 10 з них: стало відомо, скільки іранських дронів-камікадзе Росія вже випустила по півдню України

У ОК "Південь" повідомили, що Росія вже випустила по півдню України понад 30 дронів-камікадзе.

Російські окупаційні війська запустили по півдню України вже понад 30 дронів-камікадзе від 10 вересня.

Про це повідомила 28 вересня начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, пише Радіо Свобода.

"Ми підрахували, що 22 дрони було збито силами протиповітряної оборони. Тільки 10 влучили, але не всі ці влучання були результативними", – зазначила вона.

"Шахид-136" – дрон-камікадзе, який виготовляє Іран. Дальність його польоту 2000 кілометрів.

Нагадаємо, що Гуменюк заявила, що армія Російської Федерації не просувається на півдні України.