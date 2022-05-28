Влучили у двір: окупанти обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені

Влучили у двір: окупанти обстріляли житловий район Миколаєва, є поранені

У Миколаєві 28 травня окупанти обстріляли двір, пошкодили будинки. Внаслідок атаки постраждали мирні мешканці.

Всіх постраждалих забрала “швидка”.

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва.

"Зранку Миколаїв знову обстріляли. Влучили прямісінько у двір житлового району, 20 метрів від дитячого садочка. "Висвободили" миколаївців від вікон та фасадів", - наголосила вона.

Внаслідок обстрілу постраждали мирні мешканці.

Фото: Миколаївська обласна рада

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 310 громадян, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - зауважила голова облради.

Раніше стало відомо, що окупанти обстріляли Чорнобаївку. Внаслідок ворожої атаки шість людей отримали поранення. Один мешканець загинув.

Загарбники змушують тікати цілі села на Миколаївщині

Читайте також: