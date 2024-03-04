Влучили в авто та житловий будинок: Росія атакувала Дніпропетровщину

За даними місцевої влади, люди під час атаки ворога не постраждали.

Ввечері неділі, 3 березня, Росія застосувала по Дніпропетровській області дрони-камікадзе та важку артилерію.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері під ворожим ударом була Нікопольщина. По райцентру агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджені пошта, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередач", - написав він.

За його інформацією, люди під час атаки ворога не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 2 березня росіяни дроном обстріляли житловий будинок в Одесі. Завершили пошукову операцію наступного дня. Внаслідок атаки є поранені та загиблі, зокрема діти.

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