Влучили 5 ракет: ЗСУ знищили базу ЗС РФ в окупованій Новій Каховці

ЗМІ повідомляють, що сьогодні, 28 серпня, по території заводу "Сокіл", який перебуває у тимчасово окупованій Новій Каховці, влучили ракети.
Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу влучило аж 5 ракет.
ЗМІ стверджують, що інформацію про ракетні удари підтверджено офіційно.
Нагадаємо, що в середині серпня ЗСУ знищили російську базу в Новій Каховці. Ракетний удар припав по казармах і накопиченню військової техніки, внаслідок чого загинули 12 окупантів.
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