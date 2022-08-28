Влучили 5 ракет: ЗСУ знищили базу ЗС РФ в окупованій Новій Каховці

ЗМІ повідомляють, що сьогодні, 28 серпня, по території заводу "Сокіл", який перебуває у тимчасово окупованій Новій Каховці, влучили ракети.

Місцеві жителі стверджують, що на заводі була військова база росіян і що в цю базу влучило аж 5 ракет.

ЗМІ стверджують, що інформацію про ракетні удари підтверджено офіційно.

Фото: Херсон online

Нагадаємо, що в середині серпня ЗСУ знищили російську базу в Новій Каховці. Ракетний удар припав по казармах і накопиченню військової техніки, внаслідок чого загинули 12 окупантів.

Нова Каховка знову не засне - у місті потужно вибухає склад зброї рашистів

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