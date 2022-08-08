"Влучні результати": ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах

У ніч проти 8 серпня ЗСУ попрацювали по позиціях РФ на окупованих територіях.

Під удар знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці, а також ворожі бази.

Про це заявила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Він має свої влучні результати. Влучання досить серйозні, як по Антонівському мосту, так і по Каховському мосту", – сказала Гуменюк.

Крім того, ЗСУ знищили кілька російських баз із боєприпасами. Наразі втрати противника уточнюють.

Керівниця пресцентру припустила, що до ліквідації складів з БК міг долучитись і рух спротиву на окупованих територіях. За її словами, робота партизанів та влучання ЗСУ по позиціях суттєво підривають моральний стан ворога і значно впливають на боєздатність окупантів.

"Це – відсутність боєкомплектів, відсутність техніки, яку вони щойно завозять, а вона знову зникає, "відмінусування особового складу", якого і так ворогу бракує. Те, що вони підтягують сили та техніку, ми спостерігаємо, але їм доводиться цими резервами "латати дірки", – додала Гуменюк.

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ російських окупантів поблизу Пісків, Невельського та Авдіївки.

Як повідомлялося, увечері 7 серпня у Мелітополі пролунали вибухи. Соцмережі писали про "бавовну" на аеродромі окупантів.

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