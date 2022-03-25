Під Києвом влучні удари по російських військах вдалося завдати завдяки повітряній розвідці

Ворог гатив по мирним мешканцям.

Важкий артилерійський "привіт" окупантам днями передали українській військові, які боронять околиці столиці. Зафіксувавши вороже скупчення окупантів, артилерійський підрозділ точним наведенням вміло розквитався з "орками", які посунули ближче до околиць столиці.

Про це йдеться в ТСН.

Майстерно рівняти стіни лопатою та глибше закопуватись у землю – бійці на околицях Києва маскуються під нинішню місцевість, аби сюди не проліз російський ворог. Який щомиті дає про себе знати.

«Постійні обстріли - важка артилерія, танки, "саушки". Використовується 120 калібр. Обстріли ведуться по місцевих жителів», - зазначив військовослужбовець ЗСУ Євген.

Тримати голову холодною, а зброю – начищеною. Олексій це правило засвоїв з першого дня війни і чітко його дотримується. «Коли чистиш кулемет, то він стріляє влучніше у ворога, у москаля проклятого», - додає боєць.

Що лишає по собі путінська орда, видно в цьому селищі, де вже не лишилося жодної будівлі, куди б не влучив важкий снаряд. Російські війська прицільно гатять по будинках цивільних, не лишаючи багатьом шансів вибратись вцілими з-під завалів.

Переміщення російських окупантів українськими лісами днями зафіксували наші залізні пташки. Ворожий танк і позиції окупантів в покинутій споруді військові вміло накрили артилерійські підрозділи.

Влучні удари завдали по російських військах завдяки повітряній розвідці

Завдяки точному наведенню і спільним діям угрупувань ЗСУ ворожа засідка ворогів була вщент розбита. Після такого щільного "полум’яного привіту" від бійців навряд чи хтось із російських окупантів вижив. І так буде з кожним, хто сунеться на нашу землю, кажуть військові.

«Місцеві дуже нам допомагають. Окопуємось постійно, укріпляємось. Держимося!! Ми ж на своїй землі», - кажуть бійці.

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