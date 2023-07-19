Влучною стрільбою знищили "шахед": прикордонники показали, як збивали іранський дрон на Одещині

У ніч проти 19 липня російські терористи атакували Україні ракетами та іранськими "шахедами". Один із безпілотників прикордонники збили в Одеській області.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

У ДПСУ повідомили, що в небі над Одещиною прикордонники помітили іранський дрон та почали його збивати.

"Цієї ночі в небі над Одещиною бійці почули характерний звук та, вирахувавши напрямок руху "шахеда", відкрили вогонь. Влучною стрільбою дрон-камікадзе було знищено. Хоча момент збиття на відео не потрапив, вражаючі кадри стрільби по "мопеду" дивіться у відео", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники показали відео, як збивали "шахед" над Одещиною

Нічний обстріл Одещини

У ніч проти 19 липня Росія атакувала Одесу та область. Окупанти спрямували на регіон ракети Х-59, Х-22, "Онікси" та "Калібри", а також безпілотники.

Окупанти обстріляли промисловий об'єкт в Одеській області. Травми отримав цивільний співробітник. Було пошкоджено два складських приміщення в різних локаціях: із тютюном і феєрверками.

Також окупаційна армія РФ завдала ракетні удари по зернових терміналах у портах "Одеса" та "Чорноморськ", пошкоджена інфраструктура трейдерів.

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