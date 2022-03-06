"Влупили по вінницькому аеропорту калібрами через Придністров'я", - Арестович пояснив тактику окупантів

За словами політика, незважаючи на цей удар, калібри у ворога все одно "підзакінчуються".

По Вінниці 6 березня окупантами було випущено 8 ракет, які впали на цивільний аеропорт і на військову частину. Удар був завданий крилатими ракетами з невизнаного Придністров’я. Очевидці викладали відео, як ракети летіли в бік Вінниці.

"Влупили по вінницькому аеропорту сьогодні з Чорноморського флоту калібрами. Летіли вони через територію Придністров'я. Вдарили по аеропорту, хоч про логічність цього ми промовчимо, вдарили та й вдарили. Це, я підозрюю, що відповідь на мої слова, що калібри вже закінчились. Незважаючи на цей удар, вони все одно підзакінчуються", - зазначив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.