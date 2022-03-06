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"Влупили по вінницькому аеропорту калібрами через Придністров'я", - Арестович пояснив тактику окупантів

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"Влупили по вінницькому аеропорту калібрами через Придністров'я", - Арестович пояснив тактику окупантів

За словами політика, незважаючи на цей удар, калібри у ворога все одно "підзакінчуються".

По Вінниці 6 березня окупантами було випущено 8 ракет, які впали на цивільний аеропорт і на військову частину. Удар був завданий крилатими ракетами з невизнаного Придністров’я. Очевидці викладали відео, як ракети летіли в бік Вінниці. 

"Влупили по вінницькому аеропорту сьогодні з Чорноморського флоту калібрами. Летіли вони через територію Придністров'я. Вдарили по аеропорту, хоч про логічність цього ми промовчимо, вдарили та й вдарили. Це, я підозрюю, що відповідь на мої слова, що калібри вже закінчились. Незважаючи на цей удар, вони все одно підзакінчуються", -  зазначив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.  

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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