"Вмикни Васю", зламай руку: рідні радять окупантам, як повернутися додому з війни

Серед них – "вмикнути Васю", зламати руку, зіскочивши п'яним із танка, самостріл на марші.

Перехоплення публікується в Facebook.

"Останнім часом перехоплення СБУ свідчить, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. Частина з них роздумує, як втекти додому. І вони, не приховуючи, обговорюють це із родичами", – повідомляє СБУ.

Зокрема, в одній із розмов мати ділиться із сином "афганським" дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад: "Йди до медпункту, кажи, що у мене сильно болить голова, тисне там на вуха, мені здається, що зі мною хтось розмовляє. Коротше, типу вмикни Васю".

А ось іншому росіянину друг запропонував безболісно зламати руку: "Нажерись і з танка пізд*нись. Головне, щоб шию не зламав. Стрибай, як щучкою у воду".

Раніше стало відомо, що російські вояки отримують "люлей" від ЗСУ і щоночі недораховуються особового складу.

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