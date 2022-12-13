"Вмілі" окупанти "загубили" БМП під час перевезення техніки – машина випала з потяга (відео)

БМП випала з платформи потяга під час перевезення.

Російські окупанти втрачають військову техніку не лише на полі бою в Україні, вони навіть не можуть виконати просте завдання – доставити безпечно всю техніку на війну.

Так, управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео, як окупанти дорогою "загубили" бойову машину піхоти, бо погано закріпили її на платформі поїзда.

"На станції погрузки військової техніки десь на болотах, якийсь п'яний прапор, разом зі своїми бійцями не закріпили БМП на платформі. Під час руху потягу, БМП звичайно з'їхала з платформи і майже впала. Не вигадавши нічого кращого, потяг зупинили і просто скинули БПМ з платформи… На всякий випадок нагадуємо, що це фтарая армія міра", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії у війні проти України

Від початку повномасштабного вторгнення станом на 13 грудня Росія втратила у війні проти України близько 95 260 тис. своїх солдат.

За даними Генштабу, на Херсонщині російські окупанти відводять війська з кількох населених пунктів та проводять ротацію.

10 грудня в ресторані бази відпочинку "Привал охотника" у Мелітополі пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, там російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. Окупанти там жили, користувалися послугами кафе та сауни.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ обстріляли готель у Мелітополі, де базувалися "кадирівці". За деякими даними, десь 200 загиблих окупантів.

Читайте також: