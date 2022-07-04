"Вміє воювати лише ракетами": Буданов пояснив, хто і чому влаштував ракетний терор України

Начальник розвідки також підкреслив, що Росія цілеспрямовано атакує ракетами цивільне населення і не намагається особливо це приховати.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов пояснив, чому Росія влаштувала ракетний терор України.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, звільнення острова Зміїний ніяк не пов'язане з ракетними обстрілами Одеської області, оскільки Росія і раніше ціленаправлено атакувала цивільні об'єкти в Україні.

"По-перше, ці фактори абсолютно між собою не пов'язані. Взагалі питання чому Росія останнім часом так сильно активізувала використання ракет має досить просту відповідь, як не дивно. Ніякої конспірології або якихось далекоглядних планів тут немає. Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної воєнної операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил (командувач ПКС Сергій Суровікін, - ред.). Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє. Так що тут досить легка відповідь, як це не дивно", - зазначив він.

Буданов також підкреслив, що Росія чітко розуміє, куди плюс-мінус будуть потрапляти їхні ракети. Хоч і є питання щодо їх невисокої точності, але вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню.

"Їх абсолютно це влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони кажуть, – в принципі не сильно то й виправдовуються. На даному етапі існування, Росія – це просто монстр з ядерною дубинкою, який загрожує не тільки Україні, а й всьому цивілізованому світу. І допоки це питання не буде глобально вирішено, такі випадки будуть все в нових і нових країнах", - резюмував він.

Нагадаємо, Буданов пояснив, чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію.

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