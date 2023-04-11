Вмовляли близько пів року: з Авдіївки евакуювали родину з дітьми (фото)

За даними правоохоронців, у Авдіївці все ще залишаються двоє дітей.

Група поліції "Білий Янгол" під звуки вибухів евакуювала з Авдіївки на Донеччині родину з двома дітьми 12 та 2 років, яку близько пів року вмовляли виїхати.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.

"Дворічний Єгор та 12-річна Арина – тепер у безпеці. Разом з мамою, татом і бабусею", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, сім’я мешкала біля промзони Авдіївки. Поліцейські постійно відвідували родину та пропонували евакуацію. Однак батьки не хотіли залишати рідне місто, тому, ховаючись від поліції, переїхали до іншого місця.

Фото: Нацполіція у Донецькій області

Фото: Нацполіція у Донецькій області

Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді (Донецька область) та планує подальші дії.

У місті, за підрахунками поліції, все ще залишається двоє дітей, ведеться робота щодо їх евакуації. Поліція закликає дорослих виконати свій батьківський обов’язок і врятувати малечі життя.

Нагадаємо, Мар"їнка та Авдіївка є одними з найгарячіших точок на фронті.

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