Вмовляли близько пів року: з Авдіївки евакуювали родину з дітьми (фото)

За даними правоохоронців, у Авдіївці все ще залишаються двоє дітей.
Група поліції "Білий Янгол" під звуки вибухів евакуювала з Авдіївки на Донеччині родину з двома дітьми 12 та 2 років, яку близько пів року вмовляли виїхати.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.
"Дворічний Єгор та 12-річна Арина – тепер у безпеці. Разом з мамою, татом і бабусею", - йдеться у повідомленні.
Як розповіли правоохоронці, сім’я мешкала біля промзони Авдіївки. Поліцейські постійно відвідували родину та пропонували евакуацію. Однак батьки не хотіли залишати рідне місто, тому, ховаючись від поліції, переїхали до іншого місця.
Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді (Донецька область) та планує подальші дії.
У місті, за підрахунками поліції, все ще залишається двоє дітей, ведеться робота щодо їх евакуації. Поліція закликає дорослих виконати свій батьківський обов’язок і врятувати малечі життя.
Нагадаємо, Мар"їнка та Авдіївка є одними з найгарячіших точок на фронті.
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