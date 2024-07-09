ВМС порахували, скільки ракетоносіїв окупанти вивели у Чорне море

У Чорному морі на бойовому чергуванні окупантів перебуває один носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗС України.

"У Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 24 ракет", - повідомили у ВМС.

Також повідомляється, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухався з протоки Босфор.

Нагадаємо, що 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Україні. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку.

Силами та засобами протиповітряної оборони у Києві було знищено близько півтора десятка ворожих цілей.

Масована ракетна атака по Україні 8 липня! Головне про обстріли

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