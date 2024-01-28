"ВМС потрібні кораблі – будемо раді прийняти британські фрегати": Неїжпапа

Українському морському флоту потрібні військові кораблі – Україна зацікавлена у британських фрегатах, які Королівському флоту, ймовірно, доведеться "списати".

Про це в інтерв'ю Sky News розповів командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

"ВМС потрібні військові кораблі, тому що ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Тому, якщо буде ухвалено таке рішення, що стосується можливості передавання двох фрегатів Військово-морським силам України, ми будемо цьому дуже раді", - сказав командувач.

Йдеться про фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster. Британські ЗМІ повідомляли, що Велика Британія змушена "списати" ці кораблі, щоб перенаправити моряків, які їх обслуговують, на фрегати нового класу.

Нагадаємо, Туреччина не дала дозволу на прохід у Чорне море двом кораблям-міношукачам, які Велика Британія безоплатно передала Україні.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Військово-морські сили не надавали запит Туреччині про проходження цих тральщиків у Чорне море. Оскільки Туреччина відразу кваліфікувала "спеціальну військову операцію" Росії проти України як війну і відповідно до статті 19 Конвенції Монтре закрила свої протоки для військових кораблів сторін, які воюють (Росії та України).

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