ВМС України уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Криму / © Facebook/ВМС ЗС України

На тимчасово окупованому півострові Крим триває системне ураження важливих військових об’єктів росіян.

ВМС України завдали удару по комунікаційній інфраструктурі ворога, паралізувавши один із вузлів управління ЧФ РФ.

В ніч на 11 вересня Військово-Морські Сили України уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ, розташований на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази в Севастополі, у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили у ВМС, зазначений об’єкт виконував функцію управління підрозділами ЧФ РФ, забезпечуючи координацію бойових дій та зв’язок.

Нагадаємо, 31 серпня російські телеграм-канали та видання «Мілітарний» повідомили, що українські дрони та ракети «Нептун» атакували об’єкти ворога у Криму. Стверджувалося про знищення вертольотів Мі-8 і Мі-24 у Сімферополі та пошкодження шести катерів біля Волошино.