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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2086
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1 хв

ВМС України знищили катер окупантів з десантом: момент ліквідації потрапив на відео

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа повідомив про успішну ліквідацію ворожого судна біля західного узбережжя Херсонщини.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Момент знищення ворожого катера з десантом потрапив на відео

Момент знищення ворожого катера з десантом потрапив на відео / © скриншот з відео

Українські захисники знищили черговий катер Чорноморського флоту країни-агресорки РФ, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.

Про це у вівторок, 24 червня, повідомив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Facebook та опублікував кадри ураження ворожого судна.

«Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. Дякую військовим морякам за гарну роботу. Разом до перемоги!» — зазначив Неїжпапа.

Нагадаємо, раніше віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про українські корвети ADA — нову зброю у морській війні та місіях НАТО. Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології.

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