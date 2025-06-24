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- Війна
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ВМС України знищили катер окупантів з десантом: момент ліквідації потрапив на відео
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа повідомив про успішну ліквідацію ворожого судна біля західного узбережжя Херсонщини.
Українські захисники знищили черговий катер Чорноморського флоту країни-агресорки РФ, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини.
Про це у вівторок, 24 червня, повідомив командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Facebook та опублікував кадри ураження ворожого судна.
«Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. Дякую військовим морякам за гарну роботу. Разом до перемоги!» — зазначив Неїжпапа.
Нагадаємо, раніше віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів про українські корвети ADA — нову зброю у морській війні та місіях НАТО. Корвети типу Ada є сучасними кораблями прибережної зони, які мають можливості протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі з широким використанням у конструкції принципів стелс-технології.