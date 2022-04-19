Внаслідок артобстрілів окупантів біля Авдіївки загинула одна людина - ОВА

Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували безуспішно піти в наступ.

Станом на ранок 19 квітня російські окупанти продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках Донецької області.

Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ – обидві спроби зупинили Збройні сили України. Внаслідок артобстрілів росіян загинула одна цивільна особа.

Також пошкоджено декілька житлових будинків, перебито газогін.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок обстрілів окупантів, в Очеретинській громаді декілька сіл залишились без електрики, відновити електропостачання зараз немає можливості.

Постійні обстріли в Мар'їнській та Торецькій громадах. У Торецьку триває евакуація цивільних і підвезення гуманітарної допомоги. Також відповідальні служби працюють над відновленням електро- і газопостачання.

Нагадаємо, окупанти розстріляли жителів Кремінної, які намагалися евакуюватися на власному транспорті.

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