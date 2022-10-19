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Внаслідок атаки ворога зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі

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Внаслідок атаки ворога зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі

Фото: pixabay.com

Без електроенергії залишилося багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі.

У ніч проти 19 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Криворізької РВА Олександр Вілкул.

"Без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - написав він.

За словами Вілкула, над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу уже працюють енергетики.

"Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води", - пообіцяв голова РВА.

Воду видаватимуть за такими адресами:

  • Гірників,24;
  • Седнєва,27;
  • Каткова,13;2;;
  • Перемоги,35;53;13;
  • Станкова,9;
  • Салютна - Каткова;
  • Станкова,2а.

Забезпечувати населення водою розпочнуть від 6 години ранку.

"Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", - зауважив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, раніше місцева влада повідомила про ракети та іранські дрони-камікадзе в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
2883
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