Війна
251
1 хв

Внаслідок атаки на Одесу частина міста залишилася без світла

Після ворожої атаки кілька районів Одеси залишилися без електропостачання. Відкрито “Пункти незламності”.

Кирило Шостак
Відключення світла

Відключення світла / © iStock

Через чергову ворожу атаку в кількох районах Одеси відсутнє електропостачання.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами Лисака, ”Пункти незламності” працюють у цілодобовому режимі та доступні для відвідування всім, хто потребує тепла, зв’язку чи заряджання ґаджетів.

Через відключення електроенергії також спостерігаються перебої в русі електротранспорту на окремих маршрутах міста.

Аварійні та комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням стабільного електропостачання.

Раніше ми писали, що прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяця. Так, можливий повторюваний цикл: масована атака, після якої буде кілька днів складних відключень світла, а потім поступове відновлення.

251
