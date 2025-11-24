- Дата публікації
Внаслідок атаки на Одесу частина міста залишилася без світла
Після ворожої атаки кілька районів Одеси залишилися без електропостачання. Відкрито “Пункти незламності”.
Через чергову ворожу атаку в кількох районах Одеси відсутнє електропостачання.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За словами Лисака, ”Пункти незламності” працюють у цілодобовому режимі та доступні для відвідування всім, хто потребує тепла, зв’язку чи заряджання ґаджетів.
Через відключення електроенергії також спостерігаються перебої в русі електротранспорту на окремих маршрутах міста.
Аварійні та комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням стабільного електропостачання.
Раніше ми писали, що прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяця. Так, можливий повторюваний цикл: масована атака, після якої буде кілька днів складних відключень світла, а потім поступове відновлення.