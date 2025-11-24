Внаслідок атаки на Одесу частина міста залишилася без світла

Відключення світла / © iStock

Через чергову ворожу атаку в кількох районах Одеси відсутнє електропостачання.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За словами Лисака, ”Пункти незламності” працюють у цілодобовому режимі та доступні для відвідування всім, хто потребує тепла, зв’язку чи заряджання ґаджетів.

Через відключення електроенергії також спостерігаються перебої в русі електротранспорту на окремих маршрутах міста.

Аварійні та комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням стабільного електропостачання.

Раніше ми писали, що прийдешня зима в Україні може минути за тим самим сценарієм, який країна переживає останні півтора місяця. Так, можливий повторюваний цикл: масована атака, після якої буде кілька днів складних відключень світла, а потім поступове відновлення.