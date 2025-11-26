ТСН у соціальних мережах

Війна
293
1 хв

Внаслідок атаки РФ на Чернігівщині загинули близько 1000 свиней

Ворог завдав удару по фермі в одному із селищ Чернігівського району.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Свині

Свині / © Pixabay

На Чернігівщині Росія атакувала фермерське господарство, внаслідок чого загинули тварини та були зруйновані будівлі підприємства.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, а також голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

«Внаслідок ворожої атаки в одному із селищ Чернігівського району зруйновані господарські будівлі фермерського господарства, загинуло близько 1 000 свиней», — йдеться у повідомленні.

За словами Чауса, ударний дрон атакував Городнянське лісництво. Пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адмінбудівля.

«У селищі „герані“ вдарили по сільгосппідприємству. Є руйнування — загинули близько тисячі свиней. На підприємстві — пожежа», — повідомив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська атакували Чернігівську область безпілотниками. Через удари виникли пожежі на об’єкті інфраструктури та на території підприємства.

293
