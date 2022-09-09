Внаслідок авіаудару росіян по лікарні та дитсадку на Сумщині постраждало 8 людей: відео

Голова Сумської ОВА повідомив про наслідки ранкового обстрілу ворожою авіацією цивільної інфраструктури у Великій Писарівці.

Внаслідок прицільного обстрілу із російських літаків по лікарні у Великій Писарівці Сумської області, який відбувся вранці 9 вересня, від вибуху постраждали також ліцей, два приватні будинки і дитсадок.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Пряме потрапляння ракети було у терапевтичне відділення. Повністю зруйнований дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджені стіни, вибиті вікна з рамами, згоріло майно всередині", - написав він.

У розташованому поруч дитячому садку вибито понад 30 вікон. Постраждали також харчоблок і котельня. Кімнати всередині будівлі усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені також меблі всередині садка. На щастя, дітей у ньому не було.

Внаслідок обстрілу поранення отримали восьмеро людей, у них травми різного ступеня тяжкості. Їм надають допомогу медики.

Нагадаємо, російська авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню у Великій Писарівці.

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