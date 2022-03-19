Внаслідок двох ракетних ударів у Запорізькій області загинули 9 людей

Внаслідок двох ракетних ударів у Запорізькій області загинули 9 людей

Серед загиблих - один представник Державної служби надзвичайних ситуацій.

Під час обстрілу 18 березня 2022 року передмістя обласного центру Запоріжжя внаслідок двох ракетних ударів дев’ять осіб загинуло та сімнадцять поранено, ще п’ять травмованих.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Арєф’єв.

За його словами серед загиблих і поранених були представники Державної служби надзвичайних ситуацій.

"На даний час керівництво Запорізької обласної військової адміністрації продовжує приділяти увагу евакуації в безпечні регіони країни жителів окупованих населених пунктів Запорізького краю та доставці гуманітарної допомоги", - зазначив Арєф’єв.

За його словами, протягом 18 березня 2022 року було евакуйовано 2277 людей (з них 624 дитини), на 762 автомобілях.

Нагадаємо, у Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину.

На Запорізькому напрямку вранці окупанти вдарили ракетами по військовому полігону

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