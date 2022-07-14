Внаслідок кривавого ракетного удару РФ по Вінниці постраждала клініка: попередньо, усередині загинули всі - облрада

Вдень 14 липня Росія обстріляла ракетами центр Вінниці. Внаслідок терористичної атаки Росії десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

У Вінницькій обласній раді повідомили, що ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку.

Про це пресслужба обласної ради інформує у Telegram.

"З'явилася інформація, що ракетним ударом у Вінниці зачепило діагностичну клініку (одноповерхівка). Попередньо, всі, хто був усередині клініки - загинули", - йдеться у повідомленні облради.

Нагадаємо, 14 липня Росія ракетами вдарили по Вінниці, внаслідок атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

Через ворожий удар близько 90 людей звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них - у важкому стані. Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих, серед них є троє дітей.

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