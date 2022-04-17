Внаслідок нічного обстрілу окупантами Сєвєродонецька загорілися чотири будинки - Гайдай

Вночі під вогнем росіян опинилися нові райони Сєвєродонецька.

У ніч на 17 квітня, внаслідок обстрілу окупантами Сєвєродонецька Луганської області загорілося чотири будинки.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, вночі під вогнем росіян опинилися нові райони Сєвєродонецька.

"Там вже і руйнувати майже нічого – більшу частину житлового фонду ворог знищив за останні півтора місяця. Однак обстріли нашого наймолодшого в області міста не вщухають. В ніч із 16 на 17 квітня після потрапляння снарядів зайнялися три багатоповерхівки на одній вулиці. Ще одна – поодаль. Рятувальники виїхали на об’єкти одразу, як тільки росіяни припинили вогонь. Зафіксовані чисельні загоряння квартир. Інформація щодо жертв уточнюється», – заявив він.

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Також за його інформацією, на фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога – знищено 15 танків, три артилерійські системи, 24 одиниці броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ПВО збили чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та дві крилаті ракети.

Нагадаємо, ЗСУ знищили 39 одиниці техніки окупантів у Донецькій та Луганській областях.

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