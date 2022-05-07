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Внаслідок обстрілів окупантами Харківщини загинула 28-річна жінка - ОВА

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Внаслідок обстрілів окупантами Харківщини загинула 28-річна жінка - ОВА

ФОТО: Олег Синєгубов / Telegram

Ворожий снаряд влучив у приватний будинок.

У суботу, 7 травня, російські окупанти обстріляли село Коробочкине, Чугуївського району на Харківщині. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, загинула 28-річна жінка. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Військова адміністрація вкотре застерігає, що загроза чергових ударів окупантів по Харківщині досі залишається високою. Жителів закликають вкрай серйозно сприймати сигнали тривоги, зберігати пильність і без нагальної потреби не залишати укриттів.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти тричі обстріли Харків із систем залпового вогню та артилерії.

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