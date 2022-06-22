Внаслідок обстрілів окупантами Харківської області за добу загинули десять цивільних - ОВА

Внаслідок обстрілів окупантами Харківської області за добу загинули десять цивільних - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківщину. У середу, 22 червня, у області загинули 10 мирних жителів, ще 10 зазнали поранень.

Протягом дня ворог продовжував обстрілювати житлові райони Харкова та населені пункти Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу Немишлянського району Харкова чотири мешканців отримали поранення.

У селі Пришиб Ізюмського району загинули п'ять цивільних жінок. В місті Балаклія один цивільний зазнав поранення. У Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих. Загалом внаслідок цього обстрілу у Золочеві загинули троє людей.

У Чугуєві двоє мирних людей загинули, четверо зазнали поранень. В селі Тихопілля Лозівського району один поранений.

"Російські окупанти не припиняють обстріли мирного населення, тому вкотре закликаю усіх бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувати на вулицях та при сигналах тривоги - ховатися в укриття", - підкреслив Синєгубов.

Він додав, що на лінії зіткнення ворог веде активні бойові дії.

"На Харківському напрямку російські окупанти намагаються стримувати просування ЗСУ та не допустити їх виходу до державного кордону, укріплюють свої позиції. Це свідчить про те, що в нас не очікується чернігівського чи київського сценаріїв, коли російські війська під тиском ЗСУ відійшли", - пише голова ОВА.

У районі Ізюма ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Синєгубов зазначає, що Ізюмський напрямок для них лишається стратегічним.

"Але наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому втрат. 93 ОМБР, яка захищає наші позиції на Ізюмщині, знищила вже 11 одиниць ворожої техніки - танки, БМП та бойові машини "Рись", - підкреслив він.

Нагадаємо, що військовий експерт Олег Жданов пояснив, що чому окупанти нещадно обстрілюють Харків.