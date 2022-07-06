Внаслідок обстрілів окупантами на Криворіжжі розбита сонячна електростанція та горять поля з урожаєм – ДСНС

Російські окупаційні війська зруйнували сонячну електростанцію у Криворізькому районі. Також обстріли ворога спричинили пожежі на полях та в лісосмузі.

Через обстріли армією РФ на Криворіжжі розбита сонячна електростанція та горять поля з урожаєм.

Про це 6 липня повідомили в ДСНС під час брифінгу.

"За день агресор 5 разів обстріляв Криворізький район. Поцілив у Широківську, Апостолівську, Нивотрудівську та Зеленодольську громади. Пошкодив будинки, сонячні панелі, спричинив пожежі на полях та в лісосмузі", - повідомила речниця управління ДСНС в області Дарина Цуркань.

Зараз в Апостолівській та Ниво-Трудівській громадах горять поля з врожаєм. Загасити їх поки ніяк через загрозу повторних ударів, розповіла Дарина Цуркань.

За її словами, по Широківській громаді російські війська били з "Ураганів" тричі – на електростанції тут розбиті 12 сонячних панелей. Пошкоджено кілька будівель, а в Апостолівській громаді через обстріл горіла лісосмуга – пожежу змогли загасити.

Загиблих і поранених в результаті цих обстрілів немає, сказала речниця управління ДСНС Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Донецьку 6 липня спалахнула ще одна пожежа.