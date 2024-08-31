Внаслідок обстрілу Часового Яру російськими військами загинуло п'ять осіб

Снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку.

Рано вранці 31 серпня російські війська обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, в результаті чого загинули 5 людей.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Під час обстрілу міста снаряди влучили в приватний будинок і багатоповерхівку. Унаслідок цієї атаки загинули щонайменше п'ятеро осіб. Відомо, що всі загиблі — чоловіки віком від 24 до 38 років.

За даними ОВА, росіяни 30 серпня вбили двох людей у Кураховому та Гірнику і поранили ще дев'ятьох. За добу окупанти 19 разів обстріляли Донеччину, з фронту евакуювали 3468 людей, включаючи 365 дітей.

Нагадаємо, представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін заявляв, що російська армія прагне захопити Часів Яр на Донеччині, оскільки це дозволить їм обстрілювати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

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