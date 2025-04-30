Внаслідок обстрілів Харківщини зросла кількість постраждалих: серед них двоє дітей

Обстріл Харківщини / © Харківська обласна прокуратура

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Внаслідок ударів по Харківщині 29 та 30 квітня постраждали 6 мирних жителів. Серед них — двоє дітей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Деталі атаки на Харківщину

За даними слідства:

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30 квітня близько 6:30 російська армія атакувала шістьма ударними БпЛА, попередньо, типу “Герань-2”, м. Південне. Після влучань сталися пожежі. Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, пʼять приватних домоволодінь, шість автомобілів. 65-річна жінка та двоє чоловіків віком 25 та 64 роки отримали гостру реакцію на стрес.

29 квітня орієнтовно о 22:00 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Купʼянськ та с. Осиново Купʼянського району. В обох населених пунктах зазнали руйнувань приватні житлові будинки. Крім того, у с. Осиново 72-річна жінка дістала поранення, постраждала перебуває під наглядом медиків.

“Також вчора близько 20:00 FPV-дрон поцілив біля цивільного авто у с. Малі Проходи. Двоє чоловіків віком 55 та 56 років отримали вибухові поранення. Потерпілих доставили до лікарні для надання допомоги”, — зазначили у відомстві.

Раніше на Харківщині внаслідок російського обстрілу був знищений ліцей, розташований всього за 18 км від кордону з РФ, який лише нещодавно відремонтували після попереднього удару.