Внаслідок обстрілу Харкова постраждало четверо осіб

РФ обстріляла Харків / © Getty Images

Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері, 5 жовтня, постраждало четверо осіб.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків», — повідомив Синєгубов.

Пізніше він додав, що за допомогою звернуся також 63-річний чоловік.

Всім постраждалим надана необхідні медична допомога.

Раніше повідомлялося, що напередодні у Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.

Ми раніше інформували, що 5 жовтня Росія вбила цілу родину з чотирьох осіб під час повітряної атаки на Львівщину.