Внаслідок обстрілу Харкова постраждало четверо осіб
Усім постраждалим надана необхідна медична допомога.
Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері, 5 жовтня, постраждало четверо осіб.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Троє людей зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки БпЛА на Харків», — повідомив Синєгубов.
Пізніше він додав, що за допомогою звернуся також 63-річний чоловік.
Всім постраждалим надана необхідні медична допомога.
Раніше повідомлялося, що напередодні у Харкові пролунала серія вибухів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив факт атаки, попередньо місто обстріляне російськими ударними безпілотними літальними апаратами.
Ми раніше інформували, що 5 жовтня Росія вбила цілу родину з чотирьох осіб під час повітряної атаки на Львівщину.