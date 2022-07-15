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Внаслідок обстрілу Миколаєва поранено двох людей: подробиці ворожих ракетних ударів по місту

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Внаслідок обстрілу Миколаєва поранено двох людей: подробиці ворожих ракетних ударів по місту

Вранці 15 липня російські війська обстріляли два найбільші університети Миколаєва.

Внаслідок ворожих ракетних ударів по Миколаєву поранено двох людей.

Про це у своєму Telegram повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Знову російські окупанти обстріляли навчальні заклади в Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади. Наразі відомо про двох поранених", - написав він.

Мер міста зазначив, що російські окупанти вдарили по Миколаєву близько 7:50 ранку, добре знаючи, що саме в цей час на вулицях вже багато людей.

За інформацією голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, були атаковані два найбільші університети Миколаєва. Він також опублікував відео потужного вибуху одного з університетів.

"Сьогодні російсько-терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом", - зазначив Кім.

Варто зазначити, що 15 липня зранку Сєнкевич повідомив, що у місті пролунало понад 10 потужних вибухів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 142-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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