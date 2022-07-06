Внаслідок обстрілу окупантами навчального закладу у Харкові загинув сторож

Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та область.
За даними слідства, 6 липня близько першої години ночі російські військові обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, за минулу добу окупанти обстріляли Харків та область, серед поранених – дитина.
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