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Внаслідок обстрілу окупантами навчального закладу у Харкові загинув сторож

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Внаслідок обстрілу окупантами навчального закладу у Харкові загинув сторож

Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та область.

За даними слідства, 6 липня близько першої години ночі російські військові обстріляли Київський район Харкова. Внаслідок обстрілу значної руйнації зазнала будівля закладу вищої освіти. Загинув 40-річний сторож.  

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за минулу добу окупанти обстріляли Харків та область, серед поранених – дитина.

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