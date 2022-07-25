Внаслідок обстрілу окупантами Нікопольського району пошкоджено 14 приватних будинків

Росія всю ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами та з артилерії.

Російські війська кілька разів накрили вогнем із РСЗВ дві громади Нікопольського району – Мирівську та Марганецьку.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, наразі відомо про постраждалу 10-річну дівчинку, пошкодження 14 приватних будинків та газогону. Остаточна інформація щодо руйнувань, пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Правоохоронці працюють на місцях та документують наслідки обстрілів.

За кожним фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом доби ​​сім областей України були під вогнем російських загарбників.

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