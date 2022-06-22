Внаслідок обстрілу пляжу на Донеччині є загиблі та поранені - ОВА

Одна людина загинула, ще 11 отримали поранення.
Вчора, 21 червня, російські загарбники обстріляли пляж у місті Часів Яр на Донеччині. Внаслідок внаслідок обстрілу загинула одна людина (мама двох дітей), 11 дістали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Росіяни обстріляли пляж на озері Золота Рибка в межах міста. За попередньою інформацією, противник використовував касетні снаряди.
Нагадаємо, окупанти знову з мінометів обстріляли дві громади Сумської області.
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