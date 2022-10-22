Внаслідок обстрілу РФ Нікопольського району є постраждалі: період тиші для нас завершився

Місцева влада закликає жителів прибережних територій провести цю ніч в сховищі.

Надвечір 22 жовтня російські військові обстріляли з реактивної артилерії Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Через атаку окупантів четверо мирних людей отримали поранення, одна із них - у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Надвечір окупанти здійснили обстріл Червоногригорівської ТГ. Саме з цим було пов'язане попередження про загрозу. В результаті обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромережі. Осколкові пораненя дістали двоє жінок та двоє чоловіків. Троє з них госпіталізовані, одна з постраждалих у важкому стані.

Посадовець додав, на інших територіях району день минув без надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні знову прошу жителів прибережних територій провести ніч в сховищі, або скористатися правилом двох стін", - закликав Євтушенко.

Атака Росії по Україні 22 жовтня

Російські військові 22 жовтня знову здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах України у низці областей. Внаслідок ворожих ударів без електропостачання опинилися люди у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях. Через обстріли у Рівненській області змушені запровадити віялові відключення.

Водночас системам ППО у Київській, Львівській та Чернівецькій областях вдалося збити ворожі ракети.

Нові деталі обстрілу Луцька | мер Ігор Поліщук

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