Внаслідок обстрілу росіянами Сумщини збільшилась кількість постраждалих: що відомо

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України.
Сьогодні, 4 січня, армія рф завдала авіаударів двома бомбами по житловій багатоповерхівці в селищі Свеса Шосткинського району. Кількість поранених зросла до п'яти.
Про це повідомили у Національній поліції України.
За інформацією правоохоронців, пошкоджень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок, в якому повністю зруйновано один під’їзд.
"У результаті атаки поранено двох дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення", – йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що на місці події працюють всі необхідні спеціальні служби, постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, у ніч проти 4 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
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