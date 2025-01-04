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Внаслідок обстрілу росіянами Сумщини збільшилась кількість постраждалих: що відомо

Внаслідок обстрілу росіянами Сумщини збільшилась кількість постраждалих: що відомо

Наслідки удару КАБом / Фото: Національна поліція України

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення України.

Сьогодні, 4 січня, армія рф завдала авіаударів двома бомбами по житловій багатоповерхівці в селищі Свеса Шосткинського району. Кількість поранених зросла до п'яти.

Про це повідомили у Національній поліції України.

За інформацією правоохоронців,  пошкоджень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок, в якому повністю зруйновано один під’їзд.

"У результаті атаки поранено двох дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що на місці події працюють всі необхідні спеціальні служби, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, у ніч проти 4 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами. 

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