Внаслідок обстрілу селища Зайцеве двоє українських військових загинули, ще троє поранені

Ще один воїн поранений у Водяному.

Бойовики обстріляли селище Зайцеве у Донецькій області, внаслідок чого двоє українських військових загинули, ще троє поранені.

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Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація – ст. 258 ККУ (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Штаб проведення ООС раніше повідомив, що сьогодні бойовики обстріляли селище Новолуганське, що на Донеччині, загинув мирний житель. Станом на 17 годину 21 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу лінії розмежування на Донбасі за останні чотири дні окупанти обстрілами пошкодили 104 домоволодіння мирних жителів. Чотири особи дістали контузії та мінно-вибухові поранення.

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